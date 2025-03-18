Вашингтон, 18 марта, 2025, 21:58 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным был очень хорошим и продуктивным.

Global Look Press/CNP/AdMedia

«Сегодня у меня состоялся очень хороший и продуктивный разговор с президентом России Путиным. Мы договорились о немедленном прекращении огня в отношении энергоинфраструктуры с пониманием того, что будем быстро работать над полным прекращением огня и в конечном итоге над окончанием этого ужасного конфликта между Россией и Украиной», — написал он в соцсети Truth Social.

Он добавил, что в ходе разговора обсуждались многие элементы мирного соглашения. По его словам, процесс урегулирования конфликта «уже в полной мере запущен».

Как передавало ИА Регнум, вечером 18 марта Путин и Трамп в ходе телефонного разговора подробно обсудили ситуацию на Украине. Российский лидер подтвердил принципиальную приверженность мирному урегулированию. При этом нужно обязательно учитывать необходимость устранения первопричин конфликта и законные интересы России в сфере безопасности, отметил президент.

Путин также поддержал предложение Трампа о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Российский лидер отдал военным соответствующее распоряжение.

Путин также подчеркнул, что ключевым условием недопущения эскалации конфликта на Украине, а также возможности разрешить его дипломатическим путем является полное прекращение иностранной военной помощи киевскому режиму.