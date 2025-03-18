Москва, 18 марта, 2025, 21:43 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины утром 18 марта предприняли попытку вклиниться на территорию России в западной части Белгородской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«Утром в 05:50 киевский режим предпринял попытку вклинения подразделений ВСУ на территорию России в западной части Белгородской области в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье. Всего в течение дня противником было осуществлено пять атак, пятая — с 17:30 до 18:45», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что киевский режим хотел таким образом создать негативный фона вокруг переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине и дискредитировать мирные инициативы американского лидера.

В Минобороны сообщили, что всего в провокации было задействовано до 200 украинских боевиков и 29 единиц военной техники, в том числе пять танков, 16 боевых бронированных машин, три инженерные машины разграждения, установка дистанционного разминирования УР-77 и четыре автомобиля.

Подразделения прикрытия государственной границы группировки войск «Север» отразили все атаки и не допустили пересечения границы.

Общие потери ВСУ составили до 60 человек, танк, семь боевых бронированных машин, три инженерные машины разграждения и автомобиль. Оставшиеся боевики рассеяны, противник от дальнейших атак отказался.

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