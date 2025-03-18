Астана, 18 марта, 2025, 21:41 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приветствует итоги телефонного разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом 18 марта заявил его пресс-секретарь Руслан Желдибай.

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«Касым-Жомарт Токаев приветствует итоги телефонных переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа по Украине», — написал он в Telegram-канале.

Токаев считает, что Путин и Трамп продемонстрировали стремление к миру, необходимое для безопасности в Евразии.

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