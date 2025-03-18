Москва, 18 марта, 2025, 20:45 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 18 марта в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом отметил необходимость приостановки насильственной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

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Лидеры государств обсудили инициативу президента США о введении 30-дневного перемирия на Украине. Путин поддержал идею, но указал на ряд важных вопросов, которые нужно учесть.

«С российской стороны обозначен ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ», — говорится в материале пресс-службы.

Российский президент также указал на недоговороспособность киевского режима, который ранее не раз нарушал достигнутые договоренности. Он также указал на варварские преступления украинских военных против мирных жителей в Курской области.

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