Вашингтон, 18 марта, 2025, 20:39 — ИА Регнум. Будущее отношений России и США включает в себя огромные экономические сделки, а также геополитическую стабильность. Об этом 18 марта заявили в Белом доме.

By Zach Rudisin

Отмечается, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора согласились, что у отношений между странами есть колоссальный потенциал.

«Это включает в себя огромные экономические сделки и геополитическую стабильность, когда будет достигнут мир», — подчеркнула пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт в соцсети X (бывш. Twitter).

Как передавало ИА Регнум, Путин в феврале заявил о готовности РФ сотрудничать с США в вопросе добычи редкоземельных металлов. В том числе он предложил американским компаниям участвовать в работе в новых российских регионах.

14 марта Путин на заседании Совета безопасности обсудил вопрос восстановления отношений с США. Он указал на то, что команда Трампа делает всё, чтобы восстановить контакты с Россией, почти полностью разрушенные предыдущей американской администрацией.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев ранее 18 марта заявил, что РФ и США могут сотрудничать в сфере редкоземельных металлов. Российская сторона открыта для инвестиций американских партнеров в месторождения.