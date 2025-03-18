Москва, 18 марта, 2025, 20:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в беседе с американским коллегой Дональдом Трампом подтвердил принципиальную приверженность мирному разрешению конфликта на Украине. Об этом 18 марта сообщила пресс-служба Кремля.

Александр Река/ТАСС

«Подтвердив принципиальную приверженность мирному разрешению конфликта, президент России заявил о готовности к совместной с американскими партнёрами тщательной проработке возможных путей урегулирования, которое должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер», — говорится в сообщении.

Отмечается, что урегулирование также должно учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса и законные интересы России в области безопасности.

Как передавало ИА Регнум, Путин 13 марта заявил, что Россия в целом поддерживает инициативу США о приостановке огня на Украине на 30 дней, «но есть нюансы». Президент отметил, что в числе этих нюансов — будущее окружённой в Курской области группировки ВСУ, а также возможное использование киевским режимом указанного срока для получения нового оружия и мобилизации.

Ранее Путин отмечал, что Россия стремится не к временному, а к постоянному урегулированию конфликта, а для этого должны быть ликвидированы его первопричины. Президент указывал, что для урегулирования ситуации на Украине необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав РФ. Кроме того, Киев должен отказаться от вступления в НАТО, на контролируемой им территории должны быть обеспечены права русскоязычных граждан, а западные санкции против России должны быть отменены.