Москва, 18 марта, 2025, 20:29 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею американского коллеги Дональда Трампа о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и дал такую команду военным. Об этом 18 марта сообщила пресс-служба Кремля.

РИА Новости/Евгений Биятов

«В ходе беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в контексте инициативы Трампа о введении 30-дневного перемирия Путин обозначил ряд моментов, касающихся обеспечения контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ.

Кроме того, российский лидер отметил серьёзные риски, связанные с недоговороспособностью киевского режима, который уже неоднократно нарушал договорённости. Путин также обратил внимание на варварские преступления террористического характера, совершенные украинскими боевиками против гражданского населения Курской области.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта госсекретарь США Марко Рубио заявил, что представители Украины в ходе переговоров в Джидде выразили готовность согласиться на 30-дневное прекращение огня и теперь США ждут ответа России по данному вопросу.

Путин 13 марта заявил, что Москва поддерживает эту инициативу Вашингтона, но есть нюансы. Он высказал сомнения относительно организации процесса перемирия, особенно в той части Курской области, где все еще присутствуют украинские бойцы. Пока непонятно, кто будет отдавать ВСУ приказы о прекращении огня на Украине. Путин подчеркнул, что это вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон.

В июне 2024 года Путин назвал условия, при выполнении которых немедленно будет отдан приказ о прекращении огня на Украине. Это официальное заявление Киева об отказе от намерений вступить в НАТО и вывод украинских войск из всех регионов, которые вошли в состав России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.