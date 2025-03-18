Москва, 18 марта, 2025, 20:30 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 18 марта в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом уведомил о предстоящем обмене с Украиной военнопленными по формуле 175 на 175. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Telegram/Служба безпеки України

«Владимир Путин проинформировал, что 19 марта между российской и украинской сторонами будет осуществлён обмен пленными — 175 на 175 человек», — говорится в публикации.

Кроме того, Россия в знак жеста доброй воли передаст украинской стороне 23 тяжелораненых бойца ВСУ, которые находятся на лечении в российских госпиталях.

Как передавало ИА Регнум, Путин во время беседы с Трампом поддержал инициативу американской стороны о 30-дневном перемирии на Украине. Он также указал на то, что нужно учесть ряд важных моментов. Нужно обеспечить реальный контроль над соблюдением режима прекращения огня, а также остановить принудительную мобилизацию на Украине и перевооружение ВСУ.

Ранее Путин отметил важность гуманного отношения к украинским военнопленным. При этом он отметил, что военнослужащие ВСУ, которые вторглись в Курскую область, ведут себя как террористы, а потому к ним нужно относиться как к террористам.

РФ и Украина до этого обменивались пленными 5 февраля по схеме 150 на 150. Российские бойцы возвращались на Родину через Белоруссию. Посредником при обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты. Также обмен пленными состоялся 15 января. Москва и Киев передали друг другу по 25 военнослужащих.