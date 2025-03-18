Москва, 18 марта, 2025, 20:24 — ИА Регнум. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора, состоявшегося 18 марта, подробно обсудили ситуацию на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

AP Photo/Susan Walsh/ТАСС

«Лидеры продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины. Владимир Путин выразил признательность Дональду Трампу за стремление способствовать достижению благородной цели прекращения боевых действий и человеческих потерь», — говорится в публикации.

Отмечается, что Путин подтвердил принципиальную приверженность мирному урегулированию украинского конфликта. Он также заявил о готовности вместе с американскими партнерами прорабатывать возможные пути урегулирования, имеющие долгосрочный характер. При этом нужно обязательно учитывать необходимость устранить первопричины конфликта и законные интересы России в сфере безопасности, подчеркнул президент.

Кроме того, Путин и Трамп договорились, что будут находиться в контакте по всем вопросам, которые были затронуты в ходе беседы.

Как передавало ИА Регнум, Путин в ходе телефонного разговора с Трампом также поддержал предложение американской стороны о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Российский лидер сразу отдал соответствующее распоряжение.

Путин также заявил, что для недопущения эскалации конфликта на Украине, а также для возможности разрешить его дипломатическим путем необходимо полное прекращение иностранной военной помощи киевскому режиму. Президент назвал это ключевым условием.