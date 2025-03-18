Нью-Йорк, США, 18 марта, 2025, 19:59 — ИА Регнум. Организация Объединенных Наций ценит контакты президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом 18 марта заявил журналистам заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Pool/ABACA/TASS

«Для руководства США и Российской Федерации важно поддерживать связь друг с другом, и мы ценим это», — отметил он.

Хак добавил, что важным моментом в этом разговоре является то, что он состоялся.

Как ранее передавало ИА Регнум, телефонный разговор Путина и Трампа начался примерно в 17:00 мск и продлился более 1,5 часа. Информацию о завершении переговоров между главами государств также подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее представитель Кремля отмечал, что выступления Путина по итогам разговора с Трампом не ожидается.

Это второй телефонный разговор российского и американского лидеров. 12 февраля президенты России и США провели первый разговор после инаугурации Трампа, во время которого обсуждались вопросы отношений двух государств, а также урегулирование ситуации на Украине. Путин и Трамп согласились с тем, что украинский конфликт может быть решен при помощи переговоров.