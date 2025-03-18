Москва, 18 марта, 2025, 19:52 — ИА Регнум. В Курске состоялась серия мероприятий, приуроченных к празднованию 11-летия с момента воссоединения республики Крым и России. Тематическую программу «День в истории «Крым. Весна. Россия» провели в Центральной городской библиотеке имени Ф. А. Семенова.

Егор Алеев/ТАСС

Участниками стали офицеры военно-морского флота, члены географического общества, писатели и художники, школьники. Об истории Крымского полуострова рассказал капитан 1 ранга Виктор Бережной. У гостей библиотеки была возможность изучить уникальные исторические документы, некоторые из которых оцифрованы из коллекции «Изучаем Крым по книгам» Национальной электронной библиотеки.

«Мы уже не один год дружим, поддерживаем связь, создаём общие мероприятия с библиотеками Крыма и Севастополя. Мы с удовольствием проводим для юных курян такие мероприятия, ведь Крым и Севастополь, которые вернулись в родные пенаты, — это наша родная семья», — рассказала руководитель библиотеки Маргарита Жогина.

«Волонтёры Победы» совместно с Культурным центром семейного чтения и досуга им. А. П. Гайдара показали ученикам курской школы № 41 видео-экскурсию «Код доступа: освобождение Крыма» о героических и трагических событиях истории полуострова Крым в годы Великой Отечественной войны. Учащиеся школы №60 приняли участие во Всероссийском уроке «День воссоединения Крыма с Россией».

Российское общество «Знание» к 11-летию «Крымской весны» также подготовило цикл мероприятий в регионах страны. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«История Крымского полуострова — это яркий пример того, как воля народа и стремление к единству могут преодолевать любые преграды. День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией — это важный символ сплоченности нашей страны, и мы будем продолжать работу по тому, чтобы молодое поколение помнило и ценило эту историческую дату. Это день нашей общих побед и надежды на светлое будущее», — отметил заместитель гендиректора Российского общества «Знание» Георгий Будный.

Отмечается, что приглашенные лекторы рассказывают молодежи о событиях 2014 года, которые привели к воссоединению. Уже состоялись почти 400 лекций с охватом более 5000 слушателей.

В Москве перед студентами Политехнического колледжа имени П. А. Овчинникова выступил сенатор РФ от Республики Крым, международный гроссмейстер по шахматам Сергей Карякин. Он поведал о том, что для него значит дата возвращения Крыма в Россию.

На площадке городской Точки кипения в Севастополе с молодежью встретились непосредственные участники «Крымской весны» депутат Заксобрания города, командир отряда «Беркут» Сергей Колбин, депутат Заксобрания Вячеслав Аксенов и политолог Сергей Юхин. Они обсудили ключевые для крымчан события 2014 года: митинг «Народной воли» в Севастополе, референдум и дату, когда президент РФ Владимир Путин объявил, что Севастополь и Крым войдут в состав России.

В Чувашии телемост с Крымом собрал более 400 студентов и школьников региона. Встреча предоставила возможность молодежи углубить свои знания и укрепить связи между регионами страны. В Чукотском автономном округе студенты Анадыря пообщались с участником СВО Александром Ивановым, рассказавшим об экономическом и геополитическом значении «Крымской весны» для будущего России и мира.

Волонтёры Победы организовывали мероприятия как в Курской области, так и в других уголках России. В рамках акции «Загадки Тавриды» в парке «Зарядье» волонтеры предлагали прохожим поучаствовать в викторине, проверив знания о достопримечательностях Крымского полуострова. В качестве призов выдавали открытки с изображением знаковых мест полуострова.

Познавательные викторины прошли в Саратовской и Сахалинской областях. Добровольцы вместе с представителями общественных организаций проверяли знания прохожих о регионах Черноморского побережья и истории Крыма. Участники с удовольствием отвечали на вопросы, получая памятные листовки с достопримечательностями региона.

В Республике Крым представили уникальную передвижную выставку «Поезд Победы». Экспозиция прибыла на Крымский полуостров и отправилась в путешествие по разным городам. В Белгородской области активисты направления «Моя история» провели Всероссийский урок памяти «Возвращение в родную гавань», рассказав об истории полуострова Крым и его взаимосвязи с историей России. Уроки памяти также были организованы в Республике Башкортостан, Кировской Калужской Ивановской областях и других субъектах страны.

В День воссоединения Крыма с Россией «Волонтёры Победы» провели онлайн-флешмоб «Крым ближе, чем кажется». Участники фотографировались на фоне значимых мест региона, держа в руках открытку с изображением достопримечательности Крыма. Фото предоставили жители Приморского края, Саратовской, Омской, Нижегородской областей и других регионов.

Не остались в стороне и курсанты Центра «ВОИН». По словам участника программы «Время Героев», Героя России Андраника Гаспаряна, День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией стал особым праздником, символизирующим единство и силу духа российского народа.

«Для курсантов Центра «ВОИН» этот день также имеет особое значение. Они понимают, что за ним стоит воля крымчан и годы борьбы, стойкости и верности своим корням. Курсанты, которых мы воспитываем на принципах патриотизма и любви к Родине, видят в этом празднике напоминание о том, как важно защищать свои ценности, историю и культуру», — заявилГаспарян.

В Республике Татарстан воспитанники центра организовали флешмоб, сложив живую надпись «Крым — 11 лет дома» в цветах российского флага. По словам ребят, они хотели показать неразрывную связь поколений и выразить поддержку крымчанам в их стремлении к мирной жизни в составе России.

В хабаровском Центре «ВОИН» состоялся показ документального фильма, после которого зрители обсудили восстановление исторической справедливости и объединение российского народа. В Музее изобразительных искусств Кузбасса курсанты прочли стихотворение Владимира Заломова «Крымская весна». На выставке представили картины с природой Крыма.

Использовали курсанты и формат телемоста. Активисты провели его в русской национальной гимназии им. С. Радонежского в Калмыкии. Так, учащиеся казачьих классов пообщались с ребятами из Севастополя, Республики Коми, Воронежской области, Бурятии и Приморского края, обсудив историческое значение «Крымской весны» и рассказа о традициях и обычаях своих регионов. Сразу после телемоста курсанты Центра «ВОИН» провели мастер-класс по сборке-разборке автомата Калашникова для школьников гимназии, в котором приняли участие более 100 ребят.

Всего 18 марта прошло более 5 тыс. праздничных акций и мероприятий. В них приняли участие более 680 тыс. россиян, а помощь в проведении мероприятий оказали 104 тыс. волонтёров.

Во всех регионах страны прошла акция «Флаг единства», в которой приняли участие более 400 тыс. человек. Люди выстраивались в цвет флага и разворачивали многометровый триколор под гимн России.

Волонтёры Победы подарили более 12 тыс. открыток с достопримечательностями Крымского полуострова жителям регионов, а также провели по всей стране блиц-викторину для знакомства с историей и знаковыми местами Крыма на улицах, площадях и скверах малых и больших городов. Также добровольцы провели всероссийский урок памяти «Возвращение в родную гавань» в вузах, колледжах и школах — более 350 уроков прошло по всей стране. Главная тема — история воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в 2014 году. На уроке затронули и личные истории крымчан, которые отмечали, что эти события вернули их семейный очаг и родную гавань — Россию.

Как сообщало ИА Регнум, референдум о воссоединении с Россией прошел в Крыму и Севастополе после государственного переворота в Киеве в 2014 году. Около 97% избирателей республики и 95,6% избирателей Севастополя проголосовали за воссоединение. Явка составила более 83%. 18 марта 2014 года был подписан договор о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией.

В честь 11-летия «Крымской весны» в Москве более 4 тыс. активистов «Молодой Гвардии Единой России» организовали шествие на ВДНХ, выстроились в форму полуострова, флагов России, Республики Крым и надписи «Крым = Россия. Навсегда». В Санкт-Петербурге во флешмобе присутствовали свыше 1,5 тыс. волонтеров на Дворцовой площади — молодогвардейцы, активисты «Волонтерской роты» и «Команды губернатора» выстроились в форму российского триколора и надпись «Крым» в знак единства.