Челябинск, 18 марта, 2025, 20:20 — ИА Регнум. Челябинский «Трактор» 18 марта на своем льду обыграл петербургский СКА и впервые с сезона 2011/12 выиграл Восточную конференцию Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Официальный сайт хоккейного клуба «Трактор» Челябинск

Матч завершился со счетом 4:2. Первую шайбу на 14-й минуте забросил нападающий СКА Павел Дедунов, во втором периоде благодаря голам Григория Дронова и Владимира Ткачёва «Трактору» удалось выйти вперед. Однако на 35-й минуте встречи Дмитрий Юдин сравнял счет.

На 43-й минуте Остап Сафин вновь вывел челябинскую команду вперёд в счёте, а под конец встречи в пустые ворота шайбу забросил Чарльз Робинсон, удвоив преимущество «Трактора».

«Трактор» набрал 94 очка в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата в Восточной конференции. СКА с 79 очками располагается на шестой строчке на Западе. Счет в сезонной серии стал 2-0 в пользу челябинской команды.

Как передавало ИА Регнум, 17 марта ярославский «Локомотив» впервые в своей истории стал обладателем Кубка континента, набрав 98 очков в 66 матчах и заняв первое место в регулярном чемпионате КХЛ. «Локомотив» в домашнем матче обыграл владивостокский «Адмирал» со счетом 4:1. В составе победителей шайбы забросили Рихард Паник на второй минуте, Мартин Гернат на 31-й, Александр Полунин на 49-й и Артур Каюмов на 60-й, у гостей отличился Даниил Гутик на 41-й минуте.