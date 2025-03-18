Москва, 18 марта, 2025, 19:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин завершил телефонный разговор с коллегой из Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Об этом 18 марта ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Разговор завершился», — сказал он.

Телефонный разговор Путина и Трампа начался примерно в 17:00 мск и продлился более 1,5 часа.

Ранее Песков заявлял, что Кремль наилучшим образом проинформирует народ об итогах переговоров двух президентов. При этом он уточнил, что выступления Путина по итогам разговора с главой Белого дома не ожидается.

Это второй телефонный разговор российского и американского лидеров. 12 февраля президенты России и США провели первый телефонный разговор после инаугурации Трампа, во время которого обсуждались вопросы отношений двух государств, а также урегулирование ситуации на Украине. Путин и Трамп согласились с тем, что украинский конфликт может быть решен при помощи переговоров.

Поздно вечером 13 марта спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф прибыл в Москву и встретился с Путиным. Американский представитель передал российским коллегам дополнительную информацию по теме урегулирования конфликта на Украине. Российский лидер в свою очередь передал через Уиткоффа дополнительные сигналы для президента США.

Позднее, комментируя встречу с Путиным, Уиткофф заявил, что разногласия между Россией и США по украинскому вопросу сокращаются и Вашингтон рассчитывает на прогресс в переговорах.