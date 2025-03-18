Курск, 18 марта, 2025, 19:54 — ИА Регнум. Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к 26 годам лишения свободы гражданина США Деррика Бейлса (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов) за участие в боевых действиях на территории Курской области. Об этом 18 марта сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Генпрокуратура России Деррик Бейлс

Суд признал гражданина США виновным в совершении группой лиц по предварительному сговору террористического акта, который повлек наступление тяжких последствий (пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК), а также в наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК).

Следствие установило, что американец в 2024 году вступил в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) для участия за оплату в военных действиях против России. Согласно материалам дела, он участвовал во вторжении на территорию Курской области в августе прошлого года.

«В целях причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти Бейлс совершил преступления против мирного населения», — говорится в сообщении.

Ранее, 18 марта, Генпрокуратура сообщила, что наемника из Грузии Алекси Бибичадзе (внесен в перечень террористов и экстремистов), вторгшегося в Курскую область на стороне ВСУ, суд заочно приговорил к 25 годам лишения свободы.

17 марта посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что РФ находится в контакте со странами, чьи наемники были замечены в Курской области. Он добавил, что МИД отправляет данные о наемниках государствам, которые «хотели бы отреагировать на беспредел своих граждан».

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в начале марта рассказал, что в рядах ВСУ против России воюют свыше 3,3 тыс. наемников. Затем президент России Владимир Путин уточнил, что иностранные наемники, воюющие в зоне проведения спецоперации на стороне киевского режима, не подпадают под действие конвенции об обращении с военнопленными.