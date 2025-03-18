Москва, 18 марта, 2025, 19:50 — ИА Регнум. Проект «Твой Ход», входящий в президентскую платформу «Россия — страна возможностей», обнародовал результаты исследования, посвященного образу героя Отечества у российской молодежи. Об этом 18 марта рассказали в пресс-службе проекта.

«Россия — страна возможностей»

В опросе участвовали 2258 студентов со всей страны. Согласно результатам, молодые россияне связывают образ героя Отечества с защитниками государства. Большинство опрошенных студентов — 64% — назвали ветеранов Великой Отечественной войны героями, чей подвиг навсегда сохранится в памяти поколений. Еще 30% респондентов назвали настоящими героями спасателей, врачей и волонтеров. 23% студентов назвали героями участников спецоперации.

Исследователи отметили, что героизм для молодежи заключается не только в воинской доблести, но и в служении людям, готовности прийти на помощь в трудные моменты.

«Результаты исследования наглядно показывают, что молодежь уважает подвиг героев, защищавших страну в разные исторические периоды, но при этом воспринимает героизм шире. Для них настоящий герой — это человек, который своим трудом, знаниями и преданностью делу делает Россию сильнее. Это может быть защитник, ученый, врач, учитель или волонтер — каждый, кто готов работать на благо общества. Важно, что молодые люди не просто восхищаются подвигами прошлого, но и стремятся быть достойными продолжателями этих традиций», — подчеркнула руководитель Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» Юлия Епифанова.

Она добавила, что молодежь чувствует сопричастность к будущему России и хочет развиваться на благо своей Родины.

Большинство респондентов — 83% — назвали патриотизм ключевой ценностью. На вопрос о том, един ли народ России, 59% студентов ответили, что среди молодежи единство выражено достаточно сильно, но, в целом по стране этот показатель равен 57%.

При разговоре о том, что такое патриотизм респонденты назвали основными пунктами развитие образования и науки — 31% голосов, военные парады и смотры — 27% голосов, и успехи Вооруженных сил страны — так считают 24% опрошенных. Еще 23% студентов связывают укрепление патриотизма с достижениями России в международных образовательных рейтингах, показывающих высокий уровень подготовки молодого поколения.

«Важно, что для современной молодежи патриотизм — не просто слово, а осознанная жизненная позиция, связанная с будущим страны. Молодые люди видят гордость за Родину не только в ее истории, победах и героических свершениях, но и в развитии науки, образования, экономики. Это свидетельствует о зрелом понимании патриотизма: любовь к стране проявляется не только в сохранении традиций, но и в стремлении двигаться вперед, делать Россию сильнее, участвуя в ее росте»,— отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

При разговоре о гордости за свою страну, 66% студентов отметили, что они в первую очередь гордятся своим гражданством, 52% испытывают чувство гордости за семью, а 43% — за родной регион, в котором выросли.

Исследование показало, что молодое поколение хранит верность традициям, гордится своей страной и ответственно подходит к ее будущему.

В конце августа прошлого года вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что стратегия реализации молодежной политики на период до 2030 года направлена на создание условий для всестороннего развития молодых людей. По его словам, к 2030 году в стране должна сформироваться система, которая обеспечит воспитание поколения ответственных и патриотически настроенных граждан. При этом важно, чтобы те поддерживали традиционные духовно-нравственные ценности, а также верили в возможность самореализации в России.

Как передавало ИА Регнум, 29 августа правительство России утвердило стратегию реализации молодежной политики до 2030 года. Пресс-служба правительства отметила, что к 2030 году планируется привлечь не менее 75% молодых людей к участию в проектах и программах стратегии.