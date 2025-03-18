Вашингтон, 18 марта, 2025, 19:32 — ИА Регнум. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп завершили телефонный разговор, продлившийся более 1,5 часа. Об этом 18 марта сообщили в Белом доме.

Global Look Press/President of Russia

«Представитель Белого дома сообщил, что телефонный разговор Трампа и Путина завершен. Он длился более полутора часов», — заявил телеканал NBC News.

Информацию о завершении переговоров между главами государств также подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как передавало ИА Регнум, замглавы аппарата Белого дома Дэн Скавино во время общения Путина и Трампа заявил, что звонок проходит хорошо. Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс в преддверии телефонного разговора сообщил, что американский лидер серьезно настроен на урегулирование украинского конфликта.

Это второй телефонный разговор российского и американского лидеров после возвращения Трампа на пост президента. До этого они созванивались 12 февраля. Лидеры страны также обсуждали возможное урегулирование украинского кризиса.

Песков 17 марта сообщил, что президенты РФ и США намерены обсудить разные темы, но прежде всего — разрешение конфликта на Украине. Позже он пообещал, что Кремль наилучшим образом проинформирует СМИ об итогах этой беседы.