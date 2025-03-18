Москва, 18 марта, 2025, 19:31 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект, по которому из колледжей без сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) можно будет поступить в вузы лишь на схожие специальности. Об этом 18 марта стало известно из данных думской электронной базы.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Отмечалось, что поправки предлагается внести в закон «Об образовании», в котором на данный момент отсутствует пункт о соответствии специальности при поступлении в вуз.

«Прием лиц, имеющих среднее профессиональное образование, проводится по результатам вступительных испытаний, форма и перечень которых определяются образовательной организацией высшего образования. Вместе с тем такой подход не обеспечивает качественный состав поступающих и не мотивирует граждан к выбору одной специальности, по которой он будет осуществлять в дальнейшем свою трудовую деятельность», — уточнили авторы законопроекта.

В случае принятия поправки, она начнет действовать с сентября 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, 27 декабря Минобрнауки РФ поддержало законопроект, позволяющий выпускнику колледжа поступать в вуз без ЕГЭ исключительно на схожую специальность. В ведомстве отметили, что число абитуриентов, пользовавшихся переходом на совершенно иную специальность, выросло до 197 тыс.

Кроме того, заведующий кафедрой Финансового университета при правительстве РФ профессор Александр Цыганов рассказал в беседе с ИА Регнум, что конкретизация правил поступления призвана исключить использование техникумов и колледжей как лазейку по обходу ЕГЭ. Эксперт уточнил, что документ нужен и для того, чтобы программы, позволяющие учащимся бесшовным образом поступать в вузы, отвечали здравому смыслу.