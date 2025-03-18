Волосово, Ленинградская область, 18 марта, 2025, 19:28 — ИА Регнум. Вертолет Ми-28 потерпел крушение над территорией Ленинградской области, экипаж погиб. Об этом 18 марта сообщило Министерство обороны РФ.

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«18 марта 2025 года при выполнении планового учебно-тренировочного полета в воздушном пространстве над территорией Ленинградской области потерпел катастрофу вертолет Ми-28. Воздушное судно упало в безлюдной местности вдали от населенных пунктов. Экипаж погиб», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что полет выполнялся без боекомплекта, на место происшествия прибыла поисково-спасательная группа. Кроме того, к месту катастрофы вылетела комиссия Воздушно-космических сил.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку из-за проблем с двигателем в Ханты-Мансийском автономном округе. Воздушное судно выполняло техзадание по контролю за состоянием газопровода. При аварийной посадке экипаж не пострадал, пассажиры на борту отсутствовали.

В конце февраля вертолет санавиации «Ансат» совершил аварийную посадку на снег в Ставропольском крае. Пилотам пришлось летать кругами над аэропортом и выжигать топливо, чтобы мягко посадить борт. Экстренная ситуация произошла из-за повреждения винта.