Вологда, 18 марта, 2025, 20:19 — ИА Регнум. Власти Вологодской области, где уже действуют ограничения продажи алкоголя, обсуждают запрет на его покупку лицами, не достигшими 21 года. Об этом 18 марта заявил спикер регионального парламента Сергей Жестянников.

По словам Жестянникова, инициатива направлена на ту категорию жителей, которая, по его словам, наиболее подвержена пагубному воздействию алкоголя.

«Не секрет, что возраст 18-21 год — наиболее авантюрный. Молодые люди ищут приключений, алкоголь этому только способствует. Широко известный факт: до 21 года мозг человека сформирован не полностью, потребление алкоголя в этом возрасте обязательно отзовётся в будущем«, — написал он.

Политик также подчеркнул, что именно в этом возрасте алкогольная зависимость формируется легче и быстрее.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 марта в Вологодской области продажа алкоголя в будние дни разрешена только с 12:00 до 14:00, в выходные и праздничные нерабочие дни режим торговли остался прежним.

7 марта губернатор региона Георгий Филимонов заявил, что продажи алкоголя на территории области за несколько дней действия закона упали на треть.

3 марта депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов сообщил, что разработал законопроект о запрете продажи алкоголя по воскресеньям. По его мнению, эта мера будет способствовать увеличению времени общения граждан с близкими, а также повышению рождаемости. Политик считает, что один день в неделю нужно посвящают общению с семьей, спорту или хобби.