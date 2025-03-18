Москва, 18 марта, 2025, 19:37 — ИА Регнум. Задержанный правоохранителями стендап-комик Артемий Останин во время допроса извинился за оскорбительные слова в адрес участника военной спецоперации. Соответствующее видео 18 марта опубликовало ГСУ СК России по Москве.

кадр из видео

Артиста на допросе спросили, осознавал ли он характер своих действий. Комик ответил, что во время выступления якобы не стремился оскорбить кого-либо.

«Я осознавал, что мне нужно выступить со стендапом. У меня не было цели оскорбить кого-то, задеть чьи-то чувства, угрожать насилием и тем более призывать к вражде по отношению к какой-то социальной группе. Я приношу свои искренние человеческие извинения», — заявил Останин.

Как передавало ИА Регнум, ранее соцсетях распространилось выступление Останина, в котором он издевательски выражался в отношении участника спецоперации. Против стендапера 18 марта возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды и унижение человеческого достоинства»).

Комик попытался выехать из России, но правоохранители задержали его, не дав пересечь границу. После этого артиста отправили на допрос в Москву.