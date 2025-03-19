Москва, 19 марта, 2025, 14:35 — ИА Регнум. Под Мытищами компания подростков разгромила элитный особняк во время празднования дня рождения школьника. Коттедж для праздника арендовал 20-летний друг именинника, который практически не присутствовал на самом празднике и не участвовал в погроме. Теперь молодой человек должен выплатить хозяину особняка около 600 000 рублей за причиненный ущерб, а сами агрессивные подростки и их родители не выходят на связь. Об этом ИА Регнум рассказал арендовавший коттедж для друга.

Соцсети

В ночь на 15 марта в подмосковной деревне Вешки под Мытищами компания подростков из обеспеченных семей устроила шумную вечеринку в арендованном элитном коттедже. Школьники праздновали день рождения друга и увлеклись: перебрав с алкоголем, подростки буквально разгромили особняк, причинив владельцу ущерб на сумму около 600 000 рублей. А потом отказались платить за убытки.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3954128" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Журналистам ИА Регнум удалось разыскать арендатора разгромленного особняка. Им оказался 20-летний москвич Олег. По словам парня, он арендовал элитный коттедж по просьбе несовершеннолетнего друга Сергея (имя изменено), который хотел шумно отметить свой день рождения. При этом сам Олег на празднике практически не присутствовал: поздравив товарища, парень уехал по своим делам, заручившись у школьников обещанием вести себя спокойно.

«У моего близкого был день рождения, но он еще несовершеннолетний и не может заключить договор аренды. Он попросил меня помочь с оформлением аренды особняка для праздника. Я согласился, мы заплатили 200 000 рублей. Серега пообещал, что все будет тихо-спокойно, пройдет всё культурно, приедут только самые близкие друзья. По факту на вечеринку приехали человек 60, большинство малолетки. Сперва все было относительно спокойно, но к ночи школоту понесло», — рассказал Олег в разговоре с ИА Регнум.

Соцсети

Соцсети

По словам молодого человека, он несколько раз просил подростков вести себя спокойнее и тише, предупреждая их об ответственности. Школьники обещали парню, что всё будет хорошо, и Олег уехал по своим делам. После этого в особняке начался настоящий погром.

«После того как я уехал, началось самое ужасное. Пьяные школьники принялись крушить комнаты и интерьер коттеджа, залили кровью и алкоголем мебель и полы, кто-то из малолеток додумался забраться на кухонный гарнитур и справил нужду в раковину. Один из подростков сел в автомобиль и начал наворачивать круги по газону перед домом под дружный гогот зрителей. Школьники дрались и крушили все вокруг, всё это снимали на видео другие школьники. Устроили там вакханалию!» — с ужасом рассказал Олег.

Шумная вечеринка завершилась раньше, чем планировалось, — на крики и вопли школьников сбежалась охрана поселка, которая разогнала участников. Прибывший на место собственник коттеджа оценил причиненный ущерб в 585 000 рублей.

По словам Олега, он уже выплатил около половины суммы и сейчас ищет деньги для того, чтобы полностью расплатиться с собственником коттеджа. При этом парень отметил, что семьи подростков, разгромивших особняк, не выходят на связь.

«Я пытаюсь найти контакты хоть кого-то, кто был на этой вечеринке, чтобы все скинулись и компенсировали ущерб. Там были школьники из обеспеченных семей — дети явно с деньгами. Они и вели себя так, будто им ничего не будет, возомнили, что им всё можно, хотели показаться крутыми. А теперь загасились и спрятались, как трусы! Получается они разнесли дом, а долг за этот беспредел теперь на мне, потому что договор аренды был оформлен на меня» — делится Олег.

Сейчас молодой человек надеется, что с ним свяжется хоть кто-то из родителей подростков, разгромивших элитный особняк, и поможет с выплатой полумиллионного долга.