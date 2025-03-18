Москва, 18 марта, 2025, 19:15 — ИА Регнум. Следственный комитет России обнародовал видео допроса стендап-комика Артемия Останина, задержанного после враждебного высказывания об участнике спецоперации. Кадры опубликованы 18 марта в Telegram-канале ведомства.

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«Я осознавал, что мне нужно выступить со стендапом. У меня не было цели оскорбить кого, задеть чьи-то чувства, угрожать насилием или тем более призывать к вражде по отношению к какой-то социальной группе», — заявил Останин на допросе.

Во время беседы со следователями он извинился за свои слова.

Как передавало ИА Регнум, в социальных сетях распространилось видео выступления Останина, в котором он позволяет себе негативные и оскорбительные комментарии в адрес участника СВО. Стендапер рассказал про случай в метро, когда на него случайно наехал боец спецоперации на инвалидной коляске. Он заявил, что к нему «подобралась культяпковозка», назвал мужчину «скейтером без ног» и посоветовал ему «не гонять так сильно».

18 марта Останина задержали при попытке покинуть Россию. В отношении комика возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды и унижение человеческого достоинства»).