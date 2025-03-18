Москва, 18 марта, 2025, 19:09 — ИА Регнум. Певец Филипп Киркоров заявил, что после смерти своего отца Бедроса Киркорова больше не считает себя ребенком.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

«Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа — Народный Артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда», — написал Филипп 18 марта в своем Telegram-канале.

Артист также призвал людей ценить время, которое они могут провести с родными.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Бедрос Киркоров умер на 93-м году жизни дома, в кругу семьи. Причиной смерти стала остановка сердца.

Позже стало известно, что артиста похоронят 21 марта на Троекуровском кладбище в Москве.

Бедрос Киркоров родился 2 июня 1932 года в болгарском городе Варне. В начале 1960-х он переехал в Москву, где смог поступить в ГИТИС. Позднее он выступал с различными коллективами на территории СССР, а также записал около 50 песен на радио. Звание заслуженного артиста России Бедросу присвоили в 1992-м, народного — в 2012 году. Кроме того, он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и орденом «За честь и достоинство».