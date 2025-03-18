Москва, 18 марта, 2025, 19:03 — ИА Регнум. Российские военные, которые участвовали в операции «Труба» («Поток») в Курской области, под Суджей, 18 марта рассказали, что при выходе в тыл Вооружённых сил Украины (ВСУ) говорили на украинском, чтобы обмануть противника.

РИА Новости/Сергей Бобылев

«Шо, хлопцы, здоровеньки булы. Свий, свий. Висимидесята бригада», — описал разговор один из российских бойцов в беседе с RT.

Участники операции сообщили, что жесткий бой в тылу противника начался примерно через 1,5 часа после их выхода из трубы. По бойцам стрелял танк, также их атаковали вражеские дроны. Затишье наступило, когда российский самолет нанес удар по позициям ВСУ.

Бойцы отметили, что понимали, на какой идут риск, отправляясь в тыл к пятой линии обороны противника. Они не смогли бы выстоять, если бы другие подразделения не прорвались к ним.

«Если бы ничего с фронтом не сделалось, они (ВСУ. — Прим. ред.) могли бы нас задавить. Силы были неравные, как бы ни было. Но враг дрогнул», — рассказал другой участник операции.

В настоящее время штурмовики находятся в госпитале с пневмонией. После многокилометрового марша по трубе газопровода они похудели минимум на 10 кг.

Как передавало ИА Регнум, 12 марта начальник Генштаба Вооружённых сил РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что операция «Поток» («Труба») стала полной неожиданностью для ВСУ. Более 600 российских военнослужащих прошли около 15 км по трубе и вышли в глубокий тыл противника.

13 марта бойцы спецназа «Ахмат», которые участвовали в операции, в беседе с главным редактором ИА Регнум Мариной Ахмедовой рассказали, что у некоторых бойцов в трубе начинались галлюцинации. Солдаты поддерживали друг друга. Благодаря этому идти было морально легче.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 марта сообщил, что российский лидер Владимир Путин пообщался с участниками операции «Труба». Их наградят после соответствующих представлений Минобороны РФ.