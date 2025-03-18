Москва, 18 марта, 2025, 18:53 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин чуть не выругался, когда заговорил о пренебрежении Западом нормами права в экономике и политике.

Администрация Президента России

В своей речи российский лидер использовал эвфемизм.

«Я, кстати, в политической сфере давно это заметил, не буду сейчас фамилии [западных политиков] называть, вот обсуждают какой-то политический вопрос, [говорят]: «Делаем так». Извините, блин! Я иногда говорил [западным визави] — но так же нельзя, это противоречит [нормам]. «Ну ничего, что противоречит, так целесообразно». Вот и всё», — рассказал Путин 18 марта на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Глава государства подчеркнул, что такое же отношение на Западе сложилось и в сфере экономики. Там всё замораживают и отбирают — «грубо, нецивилизованно».

Ранее Путин отмечал, что присвоение Западом российских средств и использование их против России не останется безнаказанными. Кражей активов западные страны только приблизят разрушение финансовой системы, которая в течение десятилетий обеспечивала им процветание, подчеркивал глава государства.

24 февраля президент Франции Эммануэль Макрон назвал невозможной конфискацию замороженных российских активов, так как это противоречит международному праву. Однако он допустил, что прибыль от этих активов может быть использована для помощи киевскому режиму.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ на это призвал французские власти назвать международный правовой документ, который разрешает использование прибыли от того, что было, по сути, украдено.

Кроме того, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что нужно создать «спецтрибунал» для России. 5 февраля ее предложение осудил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

В ответ на это заявление председателя ЕК официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Евросоюз не имеет юридических полномочий, чтобы создавать «трибунал» для России. Дипломат отметила, что Запад такими методами подтверждает свои планы по слому международного права. Эти действия находятся в одном ряду с незаконными санкциями и попытками украсть чужие суверенные активы.