Вашингтон, 18 марта, 2025, 18:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп ведут телефонный разговор более полутора часов. Об этом 18 марта сообщил заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино.

«Звонок всё еще продолжается», — написал он в соцсети X (бывший Twitter).

Ранее Скавино писал, что беседа двух глав государств началась с 10.00 утра по восточному времени (17:00 мск) и проходит хорошо.

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта Трамп заявил, что намерен обговорить с российским лидером вопросы завершения конфликта на Украине, и счел шансы хорошими.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что президентам предстоит обсудить большое количество вопросов по дальнейшей нормализации двусторонних отношений и по украинскому урегулированию. Ранее он заявлял, что перед разговором с Трампом президенту России подготовят тезисы по ряду тем, которые стоят на повестке дня.

Песков пообещал представителям СМИ наилучшим образом проинформировать их об итогах этой беседы. По его словам, разговор является лишь одним из звеньев в цепи контактов по поиску путей урегулирования вокруг Украины.