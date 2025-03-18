Москва, 18 марта, 2025, 18:49 — ИА Регнум. Евросоюзу необходимо в кратчайшие сроки наладить производство всех современных типов дронов. Об этом 18 марта заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Global Look Press/Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency

«Мы увидели важность беспилотников и систем противодействия беспилотникам на Украине. Европе необходимо разработать все типы беспилотных систем и передовое программное обеспечение и датчики, лежащие в их основе», — сказала она на выступлении в Королевской датской военной академии в Копенгагене, которое транслировал YouTube-канал Еврокомиссии.

Она подчеркнула, что к 2030 году странам Евросоюза следует улучшить военную мобильность, наладив сеть сухопутных коридоров, аэропортов и морских портов для быстрой переброски войск и военной техники. Глава ЕК также призвала европейские государства вкладываться в оборонные и артиллерийские системы, боеприпасы и ракеты.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта лидеры стран ЕС согласовали план милитаризации на сумму 800 млрд евро, получивший название ReArm EU («Перевооружить Европу»). На это в том числе планируется направить средства из программы развития депрессивных регионов. Поводом для укрепления обороны назвали угрозу, которая якобы исходит от России. План изначально был предложен фон дер Ляйен.

Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал главу ЕК «фюрером Урсулой». По его словам, фон дер Ляйен мобилизует членов ЕС на ремилитаризацию Европы. Есть мнения, что так она хочет отвлечь внимание населения от неучтенных миллиардных трат в период борьбы с пандемией COVID-19 и во время оказания помощи Украине, добавил дипломат.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Евросоюзе пытаются создать из России искусственного внешнего врага, чтобы обосновать курс на милитаризацию Европы. «Российская угроза» для Европы носит абсолютно эфемерный характер, добавил он.