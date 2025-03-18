Курск, 18 марта, 2025, 18:27 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС и Минобороны России эвакуировали из Суджанского района Курской области 501 человека. Об этом 18 марта сообщили в пресс-службе МЧС.

РИА Новости/Сергей Бобылев

«За минувшие сутки из Суджанского района Курской области эвакуированы 36 человек. В общей сложности вывезен 501 человек», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудники МЧС сопровождают граждан в пункты временного размещения (ПВР), помогают оформить документы и найти родных. С особым вниманием спасатели относятся к маломобильным и пожилым людям.

В ведомстве уточнили, что из 88 ПВР сейчас задействованы 67. В них работают 20 психологов ведомства. Во всех пунктах инспекторы надзорной деятельности проводят инструктаж по безопасности и контролируют противопожарное состояние объектов.

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Ранее, 13 марта, Вооруженные силы России освободили Суджу, а также населенные пункты Меловой и Подол. Спустя два дня были освобождены Рубанщина и Заолешенка, расположенные недалеко от Суджи.

В оперштабе региона сообщили, что с 15 марта и до окончания работ по разминированию территорий будут временно закрыты 122 населенных пункта, прилегающие к ним сельскохозяйственные и лесные угодья. Ограничения затронули шесть приграничных районов: Глушковский, Суджанский, Беловский, Большесолдатский, Кореневский и Льговский.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн предупредил, что жителям приграничья после освобождения территорий пока небезопасно возвращаться в свои дома. По его словам, российским военнослужащим потребуется время на то, чтобы отодвинуть линию боевого соприкосновения на безопасное расстояние и на разминирование территории.