Рим, 18 марта, 2025, 18:23 — ИА Регнум. Идея Франции и Великобритании отправить европейские войска на Украину в качестве миротворцев является рискованной, а также сложной для исполнения. Об этом 18 марта заявила премьер-министр Италии Джорджи Мелони.

Global Look Press/Olivier Vin/Keystone Press Agency

«Мы считаем, что отправка европейских войск, первоначально предложенная Соединенным Королевством и Францией, является очень сложным, рискованным и неэффективным вариантом», — отметила она, выступая в сенате республики.

Мелони добавила, что вопрос отправки итальянских войск на Украину никогда не стоял на повестке дня правительства.

Как передавало ИА Регнум, 15 марта Мелони также заявила, что не отправит итальянские войска на Украину. Она выступает за то, чтобы вместе с Вашингтоном работать над гарантиями безопасности для Киева.

2 марта президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Лондон и Париж разработали план урегулирования украинского конфликта. Для обеспечения предложенных мер предлагается направить в зону конфликта миротворцев из европейских стран.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эту инициативу, заявила, что Франция и Великобритания стремятся обеспечить Украине передышку для наращивания военного потенциала с помощью Запада. Она подчеркнула, что Россия настаивает на твердых договоренностях и окончательном урегулировании конфликта.