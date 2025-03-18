Уфа, 18 марта, 2025, 18:17 — ИА Регнум. Круглый стол в честь 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне состоялся в Башкирии. В ходе дискуссии участники говорили о трудовом подвиге башкирских нефтяников в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие организовала АНК «Башнефть» (входит в «Роснефть»).

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

В дискуссии приняли участие учёные-историки, ветераны отрасли и школьники из «Движения первых». Школьники узнали от ветеранов и историков о роли, которую сыграли нефтяники из Башкирии в победе Красной армии в легендарных битвах под Сталинградом и на Курской дуге.

Башкирия была одним из самых значимых центров топливно-энергетического комплекса страны военного времени. С июля 1941 года по май 1942 года в Уфе размещался Народный комиссариат нефтяной промышленности СССР. В годы войны в республике открыли новые месторождения и залежи, а также значительно увеличили мощность нефтеперерабатывающих предприятий. Башкирия стала ключевым центром Волго-Уральской нефтеносной провинции, получившей название «Второе Баку».

Ветераны отрасли рассказали юным участникам о трудовых подвигах башкирских нефтяников тех лет, которые в тяжелых условиях войны добивались больших результатов во имя общей Победы.

Участники круглого стола особо отметили труд женщин на нефтепромыслах и предприятиях нефтепереработки в Башкирии в годы великой Отечественной войны. Вместо 12-часовой смены они часто работали по двое суток.

Башкирские нефтяники неоднократно награждались переходящим Красным знаменем Государственного комитета обороны (ГКО). В 1946 году Красные знамена ГКО как символ трудовой славы были переданы на вечное хранение промыслу № 1 треста «Туймазанефть» и Уфимскому НПЗ.

Особое внимание на круглом столе уделили вопросам сохранения исторической правды и формирования у подрастающего поколения духовных и патриотических ценностей. В завершение дискуссии участники приняли решение такие встречи проводить регулярно.