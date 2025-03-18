Зеленоградский административный округ, Москва, 18 марта, 2025, 18:31 — ИА Регнум. Двое рабочих упали с высоты на строительном объекте в Зеленограде, мужчин госпитализировали. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

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На кадрах, опубликованных ведомством, видно, как рабочие срываются с высоты вместе с подъемной площадкой. По всей видимости, это произошло в результате перелома стрелы подъемного крана, которая удерживала площадку.

Отмечается, что причины и обстоятельства произошедшего уточняются. Кроме того, ведомство контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту происшествия.

Помимо этого, ведомство проведет оценку соблюдения требований техники безопасности и охраны труда.

Как передавало ИА Регнум, 15 августа прошлого года в Москве с башенного крана с высоты 35 метров упали два человека. Как сообщил источник агентства, один из них погиб, второго госпитализировали.

Ранее, 12 августа, в Воронеже упала подъемная площадка башенного крана, погибли двое рабочих, третий получил тяжелые травмы.