Вашингтон, 18 марта, 2025, 18:05 — ИА Регнум. Президенты РФ Владимир Путин и США Дональд Трамп ведут телефонный разговор уже около часа. Об этом 18 марта заявили в Белом доме.

Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«Президент Трамп в настоящее время находится в Овальном кабинете и разговаривает с президентом России Владимиром Путиным начиная с 10:00 утра по восточному времени (17:00 мск). Звонок проходит хорошо и все еще продолжается», — отметил замглавы аппарата Белого дома Дэн Скавино в соцсети X.

Ранее первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс сообщил, что в преддверии телефонного разговора Трамп был серьезно настроен на урегулирование конфликта на Украине. Он также предположил, что американскому лидеру удастся добиться результатов за короткое время.

Как передавало ИА Регнум, 17 марта Трамп заявил, что намерен обговорить с российским лидером вопросы завершения конфликта на Украине, и счел шансы хорошими. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал наилучшим образом проинформировать СМИ об итогах переговоров.

12 февраля состоялся первый телефонный разговор двух лидеров после переизбрания Трампа на пост главы Белого дома. Отмечалось, что стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, а также урегулирование украинского кризиса. Путин и Трамп пришли к согласию, что конфликт необходимо решить при помощи переговоров.