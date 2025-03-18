Москва, 18 марта, 2025, 18:29 — ИА Регнум. В Госдуме жителя Московской области Александра Юдаева, сбившего из ружья беспилотник в небе над Подмосковьем, наградили почетной грамотой за личный вклад в обеспечение безопасности граждан. Об этом 18 марта сообщил сайт палаты парламента.

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Грамоту мужчина получил из рук председателя Госдумы Вячеслава Володина.

11 марта Юдаев сбил украинский беспилотник выстрелом из ружья в подмосковной деревне Дулебино. По словам мужчины, беспилотник летел над его домом в сторону города Озеры, в котором проживают более 20 тыс. человек, включая его семью, родителей и близких. Мужчина взял ружье и вышел в поле. Когда полетел следующий беспилотник — он выстрелил, дрон сразу взорвался: его остатки упали в поле и частично на его дом.

Володин во время награждения отметил значимость поступка Юдаева и его храбрость.

«Наша российская земля богата своими героями, людьми, которые всегда придут на помощь, подставят плечо, сделают все, чтобы защитить мирных граждан», — сказал председатель Госдумы.

Юдаев поблагодарил за грамоту и сказал, что не мог поступить иначе.

«Я отдал свой гражданский долг. Я знал, что за моими плечами находится мой город Озеры, город Москва и вообще наша большая Родина. Я ни минуты не сомневался, что делаю все правильно. Спасибо большое. Служу России!» — сказал он.

Юдаев ранее работал в органах внутренних дел, служил в Чечне, в настоящее время работает в службе безопасности в адвокатском бюро.

В ночь на 11 марта украинские формирования предприняли массированную атаку на Москву и Подмосковье. По словам мэра столицы Сергея Собянина, киевский режим направил на регион сотни БПЛА, из них 74 сбили на подлете к городу.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также уточнил, что атака беспилотников ВСУ на регион началась в 04:00 мск. Десятки дронов ликвидировали в небе над Коломной, Зарайском, Серебряными Прудами, Серпуховом, Раменским, Воскресенском, Луховицами, Бронницами, Домодедово, Ленинским, Подольском, Электросталью и Котельниками.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2024 года курский дружинник сбил украинский беспилотник с помощью охотничьего ружья. Это произошло в одном из приграничных районов Курской области, уточнил экс-глава региона Роман Старовойт и добавил, что боец добровольной народной дружины заслуживает награды.