В Госдуме наградили мужчину, сбившего из ружья дрон в Подмосковье
Москва, 18 марта, 2025, 18:29 — ИА Регнум. В Госдуме жителя Московской области Александра Юдаева, сбившего из ружья беспилотник в небе над Подмосковьем, наградили почетной грамотой за личный вклад в обеспечение безопасности граждан. Об этом 18 марта сообщил сайт палаты парламента.
Грамоту мужчина получил из рук председателя Госдумы Вячеслава Володина.
11 марта Юдаев сбил украинский беспилотник выстрелом из ружья в подмосковной деревне Дулебино. По словам мужчины, беспилотник летел над его домом в сторону города Озеры, в котором проживают более 20 тыс. человек, включая его семью, родителей и близких. Мужчина взял ружье и вышел в поле. Когда полетел следующий беспилотник — он выстрелил, дрон сразу взорвался: его остатки упали в поле и частично на его дом.
Володин во время награждения отметил значимость поступка Юдаева и его храбрость.
«Наша российская земля богата своими героями, людьми, которые всегда придут на помощь, подставят плечо, сделают все, чтобы защитить мирных граждан», — сказал председатель Госдумы.
Юдаев поблагодарил за грамоту и сказал, что не мог поступить иначе.
«Я отдал свой гражданский долг. Я знал, что за моими плечами находится мой город Озеры, город Москва и вообще наша большая Родина. Я ни минуты не сомневался, что делаю все правильно. Спасибо большое. Служу России!» — сказал он.
Юдаев ранее работал в органах внутренних дел, служил в Чечне, в настоящее время работает в службе безопасности в адвокатском бюро.
В ночь на 11 марта украинские формирования предприняли массированную атаку на Москву и Подмосковье. По словам мэра столицы Сергея Собянина, киевский режим направил на регион сотни БПЛА, из них 74 сбили на подлете к городу.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также уточнил, что атака беспилотников ВСУ на регион началась в 04:00 мск. Десятки дронов ликвидировали в небе над Коломной, Зарайском, Серебряными Прудами, Серпуховом, Раменским, Воскресенском, Луховицами, Бронницами, Домодедово, Ленинским, Подольском, Электросталью и Котельниками.
Как передавало ИА Регнум, в марте 2024 года курский дружинник сбил украинский беспилотник с помощью охотничьего ружья. Это произошло в одном из приграничных районов Курской области, уточнил экс-глава региона Роман Старовойт и добавил, что боец добровольной народной дружины заслуживает награды.