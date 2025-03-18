Вашингтон, 18 марта, 2025, 18:20 — ИА Регнум. Вашингтон продолжает поставлять киевскому режиму военную помощь после непродолжительной паузы. Об этом 18 марта заявило «РИА Новости» со ссылкой на Пентагон.

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«От представителя министерства обороны мы можем подтвердить, что министерство оказывает Украине помощь в сфере безопасности», — цитирует издание источник в военном ведомстве США.

Ранее командующий ВВС Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич также сообщал, что военная помощь и обмен разведданными с властями Киева возобновились в полном объеме.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля произошла стычка между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским. Украинский политик начал себя вести агрессивно и отказался от переговоров с Москвой. В результате главу киевского режима выставили из Белого дома, а затем в начале марта Вашингтон приостановил военную помощь Украине, в том числе и обмен разведданными.

11 марта украинская сторона в ходе переговоров в Саудовской Аравии выразила готовность к 30-дневному перемирию. Отмечалось, что Белый дом ожидает ответных действий от Москвы. Затем президент РФ Владимир Путин счел идею о перемирии с Украиной правильной, однако добавил, что остаются вопросы, требующие обсуждения. Российский лидер поинтересовался, кто на Украине будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и кто будет отвечать в случае нарушения соглашения. Путин также предостерег, что киевский режим может воспользоваться перемирием, получить больше оружия или провести новую волну мобилизации, чтобы вернуться к противостоянию с РФ с новой силой.

18 марта состоялся телефонный разговор между российским лидером и президентом США Дональдом Трампом. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что главной темой на повестке будет вопрос урегулирования украинского конфликта.