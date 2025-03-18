Москва, 18 марта, 2025, 17:57 — ИА Регнум. Народного артиста России Бедроса Киркорова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 21 марта. Об этом 18 марта сообщил ТАСС, ссылаясь на источник.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

«Похороны состоятся в пятницу. <…> Бедрос Филиппович будет похоронен на Троекуровском кладбище», — рассказал изданию собеседник, который знает о пожеланиях близких усопшего.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта о смерти Бедроса Киркорова сообщил его сын Филипп Киркоров. Певец рассказал, что смерть зафиксировали в 15:37. Он также призвал всех ценить каждую секунду времени, проведенную с близкими.

Причиной смерти старшего Киркорова назвали остановку сердца. Он умер на 93-м году жизни дома, в кругу семьи.

Бедрос Киркоров родился 2 июня 1932 года в Болгарии, а в 1960-х переехал в Москву. В Советском Союзе он много выступал и записал около 50 песен на радио. В 2012 году ему присвоили звание народного артиста России. Он также был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и орденом «За честь и достоинство».