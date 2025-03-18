Белград, 18 марта, 2025, 18:01 — ИА Регнум. Евросоюз будет пытаться сделать все, чтобы будущее соглашение президента России Владимира Путина и его коллеги из США Дональда Трампа не состоялось. Об этом 18 марта заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Вулин отметил, что, как правило, имеется конфликт между Востоком и Западом, однако на данный момент наблюдается конфликт «между Западом и Западом», так как ЕС является сторонником либеральных ценностей, борьбу с которыми ведет глава Белого дома.

По словам сербского вице-премьера, американский лидер намеревается создать систему, когда от имени Запада будет выступать Вашингтон, а не Брюссель.

«Либеральные элиты сейчас находятся в Брюсселе. И их идеология, в которой нет Бога, нации, государства и семьи, — в Брюсселе. Конечно, ЕС сделает все, чтобы не состоялось соглашение Путина и Трампа», — привело его слова «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, ранее 18 марта немецкая газета Bild написала, что руководство европейских стран «дрожит» перед предстоящим телефонным разговором Путина с Трампом. По словам автора публикации, эта беседа может обернуться потенциально разрушительными последствиями для безопасности региона.

Агентство Bloomberg 17 марта сообщило, что киевский режим со своими союзниками из Европы на фоне предстоящей беседы президентов России и США боится, что Трамп заставит Украину заключить мирное соглашение по конфликту на условиях России. Отмечалось, что также стороны намерены обсудить более широкий круг общих вопросов двух стран, в том числе торговых, и возможность личной встречи в рамках усилий по перезагрузке российско-американских отношений.

Глава Белого дома 17 марта заявил, что намерен обсудить с Путиным вопросы завершения украинского конфликта, и назвал хорошими шансы на успешный исход. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков позднее подтвердил, что разговор запланирован на 18 марта на 16–18 мск.