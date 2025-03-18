Вашингтон, 18 марта, 2025, 17:55 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в преддверии телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным серьезно настроен на урегулирование конфликта на Украине. Об этом 18 марта заявил первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс.

Global Look Press/CNP/AdMedia

«Президент Путин уважает президента Трампа, потому что понимает, с кем имеет дело. Трамп во второй раз стал президентом США, ранее у них были очень хорошие рабочие отношения, они уважали друг друга. Трамп настроен серьезно, и в конечном счете он хочет добиться мира, что, вероятно, ему удастся сделать за очень короткий промежуток времени», — заявил Филдс в комментарии телеканалу NewsNation.

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта американский лидер заявил, что хочет обсудить с президентом РФ вопросы завершения украинского конфликта, и назвал хорошими шансы на успешный исход. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее подтвердил, что разговор запланирован на 18 марта на 16–18 мск.

Представитель Кремля 18 марта рассказал, что выступления Путина по итогам беседы с Трампом не ожидается. Он также пообещал представителям СМИ наилучшим образом проинформировать об итогах переговоров.

12 февраля президенты России и США провели первый телефонный разговор после инаугурации Трампа, во время которого обсуждались вопросы отношений двух государств, а также урегулирование ситуации на Украине. Путин и Трамп согласились с тем, что украинский конфликт может быть решен при помощи переговоров.

Поздно вечером 13 марта спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф прибыл в Москву и встретился с Путиным. Американский представитель передал российским коллегам дополнительную информацию по теме урегулирования конфликта на Украине. Российский лидер в свою очередь передал через Уиткоффа дополнительные сигналы для президента США.

Позднее, комментируя встречу с Путиным, Уиткофф заявил, что разногласия между Россией и США по украинскому вопросу сокращаются и Вашингтон рассчитывает на прогресс в переговорах.