Москва, 18 марта, 2025, 18:03 — ИА Регнум. По итогам закрытой встречи с президентом России Владимиром Путиным Российской союз промышленников и предпринимателей подготовит проект поручений правительству. Об этом 18 марта заявил журналистам глава РСПП Александр Шохин.

Сергей Фадеичев/ТАСС

Он назвал продуктивной встречу бизнесменов с главой государства. Она показала, что в работе российского бизнеса необходимо процессуально упорядочить многие новые механизмы.

«Договорились о том, что с членами правительства мы продолжим обсуждение, и более того — через некоторое время, максимум через месяц, мы переварим все предложения, которые прозвучали на съезде, и подготовим проект поручений президента правительству», — рассказал Шохин.

Поручения будут касаться защиты прав добросовестных приобретателей, порядка возвращения в Россию иностранных компаний. Также бизнес беспокоят вопросы приватизации. При этом Россия будет ориентироваться на критерии, указанные Путиным в его выступлении на съезде РСПП.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта Путин выступил на ежегодном съезде РСПП. Он призвал российский бизнес принять самое активное участие в совместных проектах с партнерами России по БРИКС.

Отметив, что в Россию стремится вернуться ряд западных компаний, глава государства подчеркнул, что интересы российского бизнеса остаются для государства приоритетными. Привилегий и преференций для возвращающихся не будет, подчеркнул президент.

Путин поручил правительству внимательно следить за сделками с западными компаниями. Не должно быть такого, что продавшие бизнес в России по бросовой цене получили его назад за такие же скромные деньги. Так не должно быть, ведь собственники по сути бросили свой бизнес на произвол судьбы.

Глава государства подчеркнул, что Россия остается открытой страной и если кто-то хочет вернуться, он может сделать это на конкурентной основе в рамках российского правового поля. Правительству он поручил актуализировать перечень зарубежных компаний, прекративших работу в России, и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел в РФ.