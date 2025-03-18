Москва, 18 марта, 2025, 18:00 — ИА Регнум. Перспективы сотрудничества с западными странами сильно зависят от их дальнейших действий. Об этом 18 марта заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Пока они его остановили на уровне 2020–2021 годов. В терминах нашей выручки это примерно 3,7 млрд долларов», — сказал он в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

Лихачев отметил, что «Росатом» ориентируется в первую очередь на развивающиеся экономики, у которых большой потенциал развития и дружелюбный настрой в отношении России. По его словам, доля стран Глобального Юга, сотрудничающих с «Росатомом», неуклонно растет, а доля недружественных стран падает.

Как сообщало ИА Регнум, в марте постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что Евросоюз, некогда продвигавший проекты сотрудничества с Россией, окончательно превратился в закостенелый и агрессивный русофобский блок. По его словам, политики поставили свое энергетическое, экономическое, социальное и финансовое благополучие на кон в бессмысленном противостоянии.

При этом президент России Владимир Путин, например, подтверждал готовность страны сотрудничать с иностранными учеными. Российский лидер выразил надежду на то, что западные политики придут к пониманию пагубности практики ограничения сотрудничества в области науки и образования. Он подчеркнул, что Россия не собирается создавать барьеры для сотрудничества с западными специалистами.