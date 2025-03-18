Москва, 18 марта, 2025, 17:42 — ИА Регнум. Минцифры РФ готовит второй пакет мер по борьбе с интернет-мошенничеством, они в том числе охватывают дропперов и применение в преступных схемах искусственного интеллекта. Об этом 18 марта сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Он отметил, что первый законопроект, подготовленный ведомством в этой сфере, необходимо доработать в короткие сроки, ко второму чтению в Госдуме, и на этом шаге нельзя останавливаться.

«У нас еще готовится уже второй пакет мер по борьбе как раз с дропперами, с искусственным интеллектом, новыми технологиями, так что здесь мы будем дальше двигаться», — заявил Шадаев на пленарном заседании Госдумы.

Как передавало ИА Регнум, вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в ноябре 2024 года сообщил, что Минцифры совместно с правоохранительными органами и Центробанком подготовило пакет законопроектов, направленных на защиту населения от кибермошенников. При их разработке были проанализированы наиболее распространённые схемы.

К 1 октября 2025 года крупные российские банки обязаны добавить в свои мобильные приложения функцию оперативного уведомления в случае перевода денег мошенникам. Это упростит процесс обращения обманутых клиентов в правоохранительные органы.

Президент РФ Владимир Путин 5 марта назвал недопустимыми масштабы, которых достигло телефонное и интернет-мошенничество в стране. Он распорядился действовать быстро в борьбе с этим явлением.