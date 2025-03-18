Салехард, 18 марта, 2025, 17:21 — ИА Регнум. Участница специальной военной операции Любовь Салиндер подала заявку в кадровую программу «Герои Ямала». В апреле 2024 года она стала первой женщиной, которая добровольцем отправилась на фронт из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Как сообщает пресс-служба правительства региона, до ухода на СВО северянка работала младшим воспитателем в школе-интернате в селе Гыда Тазовского района.

Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого АО

«Думаю, что программа «Герои Ямала» поможет мне поднять профессиональную квалификацию. Очень люблю работать с детьми и планирую в будущем связать свою жизнь с образованием», — заявила Любовь Салиндер. Она не единственная в семье, кто принял участие в СВО. Двоюродный брат Любови Вадим Салиндер командовал отделением на херсонском, бахмутском направлениях и под Кременной. Он также подал заявку в кадровую программу.

Проект «Герои Ямала» анонсировал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на открытии тематического года в январе. Программа позволит ветеранам и участникам СВО повысить профессиональные компетенции и занять вакантные должности в различных организациях государственного сектора и на крупнейших предприятиях округа.

«Ответственность и надежность, навыки командной работы и оценки ситуации, верность Родине — люди именно с такими качествами нужны Ямалу сегодня. На кадровую программу заявились уже более 700 участников и ветеранов спецоперации. Лучшие выпускники возглавят разные направления в госсекторе и на предприятиях региона. Заявки можно подать на сайте до 31 марта», — отметил Дмитрий Артюхов.

В начале апреля участникам предстоит пройти онлайн-тестирование для оценки управленческих компетенций, дистанционные индивидуальные собеседования и очные оценочные мероприятия. После будут объявлены имена тех, кто приступит к обучению. Оно стартует 1 сентября и продлится год. Действующие военнослужащие в случае зачисления в программу смогут приступить к занятиям в следующих потоках после демобилизации.

Напомним, в 2024 году на федеральном уровне была запущена программа профпереподготовки для ветеранов спецоперации «Время героев». Президент России Владимир Путин поручил расширить инициативу на регионы.