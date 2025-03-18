Москва, 18 марта, 2025, 17:42 — ИА Регнум. Возвращение Вооруженных сил Украины (ВСУ) с фронта в украинский тыл в рамках возможного перемирия может привести к разбоям, грабежам, убийствам и изнасилованиям, от которых будут страдать обычные граждане. Об этом во вторник, 18 марта, заявил военный эксперт, политолог Игорь Никулин в беседе с ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее киевлянка, покинувшая Украину в 2022 году, но поддерживающая общение с оставшимися в родном городе друзьями и соседями, сообщила KP.RU, что украинцы боятся возвращения ВСУ с фронта после окончания боевых действий в рамках возможного перемирия. По ее словам, достигнутый мир может оказаться для украинцев страшнее военных действий.

«Ну, во-первых, армия, которая потерпела поражение, она всегда настроена очень критически к своим начальникам. Так что, я думаю, это может привести ко многим последствиям. Вот в Одессе один дезертир расстрелял известного неонациста, который устраивал облавы на «ухилянтов» и сжигал людей в Доме Профсоюзов. Я думаю, что таких моментов будет много», — сообщил военный эксперт.

Специалист считает, что сотрудники ТЦК (территориальных центров комплектования — аналогов военкомата на Украине) должны опасаться возвращения ВСУ с фронта в рамках возможного перемирия, потому что среди военных большое количество тех, кто был незаконно мобилизован. У ВСУ также имеются большие претензии и к киевскому режу, добавил собеседник агентства.

«Под горячую руку попадут и простые граждане. Наверняка будут и разбои, и грабежи, убийства, изнасилования — всё, что сопутствует приходу мародерствующей армии. Если они мародерили в Курской области, то почему они не должны этого делать на территории Украины или в Донбассе? Они уже как бы привыкли к этому. И, конечно, можно ожидать всплеска преступности», — заявил Никулин.

Военный эксперт не исключил вероятность военного переворота на Украине, отметив, что такое возможно лишь при соответствующей организации и наличии лидера. Специалист считает возможными организаторами таких событий Великобританию или США, так как другие силы в стране больше не работают.

«Если будет принято решение убрать главу киевского режима Владимира Зеленского, то не исключен военный переворот. Для президента США Дональда Трампа он очевидно фигура непроходная, но англичане его будут до последнего поддерживать. Хотя, может быть, у них и запасной игрок есть. Тот же самый экс-главком ВСУ Валерий Залужный, который по случайному совпадению является послом Украины именно в Англии», — сообщил собеседник агентства.

Никулин назвал возможной рокировку в верхушке киевского режима, в рамках которой Зеленского сменит Залужный в результате военного переворота. Такая ситуация вполне реалистична, так как сами по себе ВСУ не восстанут без организующей силы, уточнил эксперт.

«Я думаю, что Зеленскому очень сильно повезет, если он этот год переживет. Значит, он действительно очень везучий человек. Даже если он его переживет просто как физическое лицо, а не как политическая фигура. Вот как на политическую фигуру я бы на него, как говорится, не поставил и цента, что он сохранится»,— подытожил специалист.

Как передавало ИА Регнум, 14 марта в Одессе был убит украинский националист Демьян Ганул (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов). Ганул был инициатором серии нападений на граждан Украины, уклонявшихся от мобилизации в ВСУ. Националист сам участвовал в силовых акциях по мобилизации.

11 марта по итогам переговоров США и Украины в Джидде киевский режим выразил готовность принять предложение Вашингтона о немедленном прекращении огня на 30 дней при согласии России. Позже президент России Владимир Путин заявил, что Москва поддерживает эту инициативу, но есть нюансы.

Президент РФ высказал сомнения относительно организации процесса перемирия, особенно в той части Курской области, где всё еще присутствуют украинские бойцы. Пока непонятно, кто будет отдавать ВСУ приказы о прекращении огня на Украине. Путин подчеркнул, что это вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон.