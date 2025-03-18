Москва, 18 марта, 2025, 18:05 — ИА Регнум. «Бессмертный полк России» рассказал о важности Крымской весны в канун 11-й годовщины возвращения полуострова в состав РФ.

Артем Геодакян/ТАСС

В движении отметили, что 2014 год стал поворотным в современной истории России и подарил стране Крымскую весну в качестве символа любви к Родине и корням, борьбы за свои интересы и веры в будущее.

«11 лет назад миллионы крымчан высказали свое мнение на референдуме и вернулись в состав России. «Бессмертный полк России» предлагает вспомнить важные слова и уделить время изучению нового о полуострове, связанного с целыми вехами в истории страны», — говорится в материале.

Так, Крым представляет собой не только историческую и территориальную, но и литературную ценность — международно признанные гении упоминали полуостров в своих произведениях и дневниках. Среди них — Владимир Набоков, Иван Бунин, Максимилиан Волошин, Константин Паустовский, Марина Цветаева и многие другие.

«Дирижер Валерий Гергиев рассказывал, что решение России откликнуться на запрос крымчан принять полуостров в состав страны спасло десятки тысяч жизней. Джазмен Игорь Бутман подчеркивал, что Крым был построен в России и она веками воевала за него. А Александр Розенбаум убежден, что Севастополь всегда был городом русских моряков», — отметили в пресс-службе движения.

«Бессмертный полк России» также представил ряд произведений, который поможет разобраться в истории республики: «Легенды Крыма» Никандра Маркса, «Крым в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Алексея Исаева и обзор ключевых событий до 2024 года «Крым. Страницы истории с древнейших времен до наших дней» журнала «Историк».

Кроме того, организация запустила флешмоб #мойКрымэто, в ходе которого россияне расскажут о том, как именно Крымская весна повлияла на их жизнь.

Как передавало ИА Регнум, по всей России волонтеры патриотических организаций провели акции и памятные мероприятия в честь 11-летия воссоединения с Крымом и Севастополем. В Москве более 4 тыс. активистов «Молодой Гвардии Единой России» организовали шествие на ВДНХ, выстроились в форму полуострова, флагов России, Республики Крым и надписи «Крым = Россия. Навсегда». В Санкт-Петербурге во флешмобе присутствовали свыше 1,5 тыс. волонтеров на Дворцовой площади — молодогвардейцы, активисты «Волонтерской роты» и «Команды губернатора» выстроились в форму российского триколора и надпись «Крым» в знак единства.

В 2014 году состоялся референдум о воссоединении с Россией Крыма и Севастополя после переворота на Украине. Порядка 97% избирателей республики и 95,6% избирателей Севастополя проголосовали за вхождение в состав РФ, сама же явка составила более 83%. В марте был подписан договор о воссоединении.