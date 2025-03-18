Москва, 18 марта, 2025, 17:28 — ИА Регнум. Возможность для граждан снять установленный самозапрет на кредиты через банки обсуждается. Об этом 18 марта во время выступления в Госдуме заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Есть два способа снятия самозапрета. Первый: можно прийти в МФЦ и очно снять. Мы сейчас обсуждаем в рамках подготовки к II чтению возможность добавить банки», — уточнил министр.

С 1 марта на «Госуслугах» стал доступен сервис самозапрета на оформление потребительских кредитов и займов. Исключение составляют ипотека, образовательные и автокредиты, а также ранее заключенные договоры. Этот механизм введен для защиты граждан от мошенников. Если человек устанавливает запрет, в его кредитной истории появляется соответствующая отметка, а банки и микрофинансовые организации обязаны отклонять заявки на кредит. В дальнейшем запрет можно снять через портал.

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), к 11 марта этой услугой воспользовались уже около 5 млн россиян.

Как сообщало ИА Регнум, 10 марта представители микрофинансовых организаций заявили, что некоторые заемщики намеренно оформляют кредит между внесением отметки в кредитную историю и вступлением запрета в силу. Затем они отказываются от выплат, ссылаясь на якобы незаконные действия кредиторов.