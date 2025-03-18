Москва, 18 марта, 2025, 17:05 — ИА Регнум. Причиной смерти народного артиста России Бедроса Киркорова стала остановка сердца. Об этом 18 марта сообщила представительница его сына Филиппа Киркорова Екатерина Успенская.

РИА Новости/Алексей Майшев

«Да, правда, сегодня в 15:37. Дома, в кругу семьи (умер), остановилось сердце», — ответила она на соответствующий вопрос ТАСС.

Ранее 18 марта Филипп Киркоров сообщил о смерти отца, отметив, что теперь перестал быть ребенком. Певец также призвал всех ценить все время, проведенное с родными.

Бедрос Киркоров родился 2 июня 1932 года в болгарском городе Варне. В начале 1960-х он переехал в Москву, где поступил в ГИТИС. В СССР он выступал с различными музыкальными коллективами и записал около 50 песен на радио. Впоследствии певец неоднократно выступал дуэтом с сыном, Тамарой Гвердцители, Иосифом Кобзоном и другими известными артистами.

В 1992 году Бедросу Киркорову было присвоено звание заслуженного артиста России, а в 2012 году он стал народным артистом. Также его наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и орденом «За честь и достоинство».