Москва, 18 марта, 2025, 16:55 — ИА Регнум. Встреча президента России Владимира Путина с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей прошла хорошо. Об этом 18 марта заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Владимир Путин выступает на XXXIV Съезде Российского союза промышленников и предпринимателей

«Хорошо», — дал оценку встрече Песков.

Как отметил представитель Кремля, в этом году разговор главы государства с руководителями значимых компаний был очень оперативным. Это связано, в частности, с тем, что у президента 18 марта запланирован телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, добавил Песков.

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