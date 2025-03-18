Париж, 18 марта, 2025, 16:58 — ИА Регнум. На французской авиабазе в Люксей-ен-Бэн на границе с Германией в 2035 году будут размещены истребители Rafale, способные нести боеприпасы с ядерными боеголовками. Об этом 18 апреля заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Global Look Press/Marcus Brandt/dpa

«В 2035 году Люксей станет первой авиабазой, которая разместит новую модификацию Rafale [способных нести боеприпасы] c ядерными сверхзвуковыми боеголовками», — заявил он в ходе выступления перед военными авиабазы.

По словам Макрона, такое решение будет означать начало обновления и модернизации французских сил ядерного сдерживания. Трансляцию мероприятия вел Елисейский дворец на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Как сообщало ИА Регнум, 5 марта Макрон в обращении к нации заявил, что Россия якобы является угрозой для стран Европы. Он также объявил о готовности начать обсуждение защиты союзников по ЕС с помощью французского ядерного оружия.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта посоветовал Макрону быть осторожней с ядерным оружием. Политик также отметил, что Запад не смог достичь ни одной из своих целей против России.

Президент РФ Владимир Путин 6 марта в ходе встречи с сотрудницами центра реабилитации фонда «Защитники Отечества» констатировал, что есть люди, которые забыли, чем закончился поход на Россию французской армии под предводительством Наполеона. Одна из участниц мероприятия отметила, что у агрессоров ничего не получится с «такими ребятами», с чем российский лидер согласился.