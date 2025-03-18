Москва, 18 марта, 2025, 17:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил россиянок Нуне Асатрян, Елену Гапешину, Анастасию Шамонову и Салтанат Меденову с убедительной победой на чемпионате мира Международной ассоциации бокса (IBA) среди женщин.

«На пути к золоту этого престижного турнира вы продемонстрировали талант и мастерство, заслужили признание многочисленных зрителей честными и бескомпромиссными поединками, по-настоящему чемпионским настроем, силой характера и воли. Молодцы», — указано в телеграмме главы государства на сайте Кремля.

Он выразил уверенность, что общекомандный триумф российской сборной в Сербии вдохновит боксерш на новые успехи в жизни и спорте. президент пожелал каждой здоровья и благополучия.

Как сообщало ИА Регнум, чемпионат в сербском Нише завершился 16 марта. Поединки проходили в 12 весовых категориях. Российская сборная стала победителем командного зачета, завоевав четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые медали. Асатрян завоевала золото в категории до 60 кг, Гапешина — до 70 кг, Шамонова — до 75 кг и Меденова — до 81 кг. Серебром наградили Юлию Чумгалакову (до 48 кг). Бронзовые награды у Елены Бабичевой (до 63 кг) и Альбины Молдажановой (до 66 кг).