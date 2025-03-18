Курск, 18 марта, 2025, 17:05 — ИА Регнум. Саперы Вооруженных сил РФ занимаются разминированием в 36 освобожденных населенных пунктах Курской области и уже обезопасили почти 19 тыс. га земли. Об этом 18 марта сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Александр Полегенько/ТАСС

Он уточнил, что уже разминировано более 370 км дорог, свыше 6,7 тыс. зданий и сооружений. Хинштейн добавил, что власти Курской области готовят список первоочередных объектов, нуждающихся в проверке саперов.

«Это в первую очередь дороги и объекты энергетики (ЛЭП, газопроводы, котельные), которые необходимы нам для запуска программы восстановления», — написал врио главы региона в Telegram-канале.

18 марта МЧС сообщило, что специалисты ведомства в ходе работы в Курской области в общей сложности обезвредили более 2 тыс. взрывоопасных предметов. Отмечается, что спасатели обезвреживают опасные предметы с помощью контролируемого подрыва, соблюдая меры безопасности. Накануне они уничтожили боевую часть беспилотника.

Как передавало ИА Регнум, инженерные войска ВС России 15 марта приступили к разминированию приграничных районов Курской области, освобожденных от украинских войск. Минобороны РФ отметило, что специалистам предстоит большой объем работы.

Российские войска в течение недели, с 8 по 14 марта, освободили 28 населенных пунктов в Курской области. В том числе они выбили противника из Суджи. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 марта сообщил, что российскому лидеру Владимиру Путину доложили о переходе операции по освобождению Курской области от ВСУ к завершающей стадии.