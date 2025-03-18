* — признан в РФ иностранным агентом, внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Москва, 18 марта, 2025, 17:40 — ИА Регнум. Недвижимость на сумму около 45 млн рублей в Москве нашли у экс-знатока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (признан в РФ иностранным агентом, внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом 18 марта сообщает Telegram-канал SHOT.

РИА Новости/Евгений Одиноков

По данным канала, у экс-знатока осталась квартира площадью 67 кв. м на Ленинградском проспекте. Однако соседняя квартира принадлежит супруге Аскерова — бизнесвумен Юлии Галуевой, которая до 2022 года являлась совладельцем одного из крупнейших строительных холдингов АО «Политехстрой-Сварго». Предварительно, пара могла объединить жилплощадь.

Также сообщается, что, помимо дорогой недвижимости, у Аскерова в России остался налоговый счет, аналогичный тому, что он имеет на Украине. Однако никакого бизнеса у семьи не имеется.

Как сообщало ИА Регнум, 13 марта Аскеров в ходе интервью блогеру Юрию Дудю (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) заявил, что считает оправданными атаки украинских войск на российские города.

В ходе беседы Дудь поинтересовался, как Аскеров относится к ракетным обстрелам Белгорода со стороны ВСУ. Экс-знаток ответил, что нисколько не сочувствует пострадавшим. На уточняющий вопрос о том, что под удары могут попасть детские площадки, он снова дал категоричный ответ.

В январе 2025 года Росфинмониторинг включил Аскерова в список террористов и экстремистов, а в марте он был вновь объявлен в розыск МВД России.

Кроме того, на Аскерова в 2022 году было заведено уголовное дело по обвинению в реабилитации нацизма. По данным следствия, мужчина выкладывал в соцсети ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память маршала Советского Союза Георгия Жукова. Также Басманный суд Москвы принял решение о его заочном аресте.

Сейчас Аскеров с семьей находится за пределами России.